Mais de 30 mil pneus de Cruzeiro do Sul são enviados para reciclagem no Mato Grosso

Por meio da logística reversa, a prefeitura de Cruzeiro do Sul já enviou mais de 31 mil pneus para reciclagem no Estado do Mato Grosso. A empresa do Mato-grossense envia os caminhões para pegar os pneus em Cruzeiro do Sul. Lá o produto será triturado e transformado em microblocos de borracha que serão utilizados em fornalhas na fabricação de tijolos e telhas.

Nesta quarta, 10, o prefeito Zequinha Lima acompanhou o embarque de mais de 2.500 pneus no galpão da Cooperativa de reciclagem.

“Com essa parceria com a cooperativa e a empresa nós solucionamos problemas ambientais e de saúde em Cruzeiro do Sul, onde não vemos mais pneus na beira da estrada, não levamos mais pneus para o lixo. Hoje estamos completando mais de 31 mil pneus que tiramos das ruas, do lixão, dos rios e igarapés, e enviamos para fora. É um trabalho de reciclagem que colabora com o meio ambiente e também nos ajuda a reduzir os casos de dengue, pois à medida que você tem pneus espalhados na cidade, acumula água e vai proliferar larvas do mosquito da dengue”, pontuou o prefeito Zequinha Lima.

O secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Ygoor Neves, explica que foi feito um mutirão de recolhimento dos itens na cidade.

“Fizemos um mutirão passando em todas as borracharias de Cruzeiro do Sul. Nós temos um compromisso no Ministério Público, e a prefeitura está dando esta contrapartida, pois o pneu, assim como a bateria, tem uma legislação específica sobre a logística reversa. Então, onde seria uma obrigação do empresariado, do revendedor, a prefeitura entra com esta contrapartida. Temos um acordo de cooperação técnica com a Reciclanip, que é a empresa que intermedia estas empresas de pneumáticos. E hoje estamos enviando a décima terceira carreta para o estado do Mato Grosso, onde este material será reciclado” explica Ygoor.

Está em processo licitatório a aquisição de prensa, enfardadeira, triturador de vidro, triturador de plástico, triciclos para coleta seletiva e empilhadeiras. Os itens serão utilizados pela cooperativa de reciclagem de Cruzeiro do Sul. Os recursos para aquisição do material R$ 450 mil, são de emendas do senador Alan Rick e da ex-deputada Perpétua Almeida.

A Logística Reversa é o conjunto de ações que envolve sistema de coleta, transporte, armazenamento, reciclagem e tratamento de resíduos produzidos pelo descarte de produtos e embalagens no pós-consumo.