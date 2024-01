Mais de 100 cabeças de gado são apreendidas em operação da polícia civil do Acre

A segunda fase da Operação Reduto deflagrada nesta terça-feira, 23, pela Polícia Civil nos muncipios de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, busca desarticular organização que lavava o dinheiro do tráfico com a compra de gado e outras transações financeiras. Na primeira fase, em agosto do ano passado, mais de 100 cabeças de gado foram apreendidos. Segundo a polícia o gado era comprado como forma de lavar o dinheiro do tráfico de drogas.

Nesta terça, foram cumpridos 43 mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar nos três municípios. A operação policial é capitaneada pela Delegacia de Repressões às Ações Criminosas Organizadas – DRACO.

Fase I

Em agosto de 2023, na primeira fase da Operação Reduto, foram cumpridos 35 mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens em Cruzeiro do Sul. Mais de 100 cabeças de gado foram apreendidas em duas fazendas no Ramal 3 e dos Caracas, na Br364.

Segundo o delegado Heverton Carvalho ,o gado é oriundo de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

O Diretor Operacional da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin, disse que a organização envia uma grande quantidade de drogas para fora do Acre.

“A operação visa desarticular o núcleo da organização que atua no Juruá no tráfico e outros crimes. O grupo manda uma grande quantidade de drogas do Vale do Juruá para outras partes do Brasil ”, contou ele.