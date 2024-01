Lula somou o correspondente a dois meses em viagens ao exterior durante 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva totalizou o correspondente a dois meses em viagens ao exterior no ano passado.

Segundo levantamento feito pela CNN, o presidente somou, contando com o tempo gasto para deslocamento, 64 dias em atividades no exterior.

Ao todo, o petista cumpriu agenda oficial em 23 países, incluindo Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Emirados Árabes e Japão.

Para este ano, o presidente já avisou a assessores do governo que pretende focar mais na agenda interna, com viagens dentro do país.

As viagens ao exterior foram citadas, em levantamentos de popularidade recentes, como uma das críticas feitas ao presidente em seu primeiro ano do terceiro mandato.

Além da necessidade de atuar como cabo eleitoral nas disputas municipais, o presidente avalia que é importante consolidar programas federais relançados no ano passado, como o “Minha Casa, Minha Vida” e o PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento).