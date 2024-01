Lula sanciona Orçamento de 2024 e veta R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta segunda-feira (22) o Orçamento de 2024, que traz estimativa de arrecadação para o próximo ano e fixa limites para gastos públicos.

Segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Lula vetou o dispositivo que previa o repasse de R$ 5,4 bilhões em emendas de comissão, que são direcionadas à Câmara e ao Senado.

“Vamos debater com Congresso para encontrar as melhores soluções necessárias”, disse a jornalistas, no Palácio do Planalto.

Essa modalidade não é impositiva, ou seja, não é obrigatória e, por isso não existe uma reserva específica desses recursos no Orçamento.

Apesar do trecho ter sido vetado, caberá ao Congresso Nacional analisar o ato presidencial e decidir se o mantém ou o derruba.

“Vamos debater com Congresso para encontrar as melhores soluções necessárias”, disse a jornalistas, no Palácio do Planalto.

Fundo eleitoral

Segundo Randolfe, o presidente manteve no texto o dispositivo que prevê o repasse de R$ 4,9 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – conhecido popularmente como fundo eleitoral.

O fundo distribui recursos públicos aos partidos políticos em ano eleitoral, visando financiar campanhas aos cargos em disputa.

Nas eleições de 2022, o mesmo valor foi usado para financiar as despesas de candidatos.

A distribuição do fundo para campanhas leva em conta o tamanho das bancadas dos partidos com base no resultado da eleição anterior e segue os seguintes critérios:

•2% distribuídos igualmente entre todos os partidos registrados;

•35% consideram a votação de cada partido que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara;

•48% consideram o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura; e

•15% consideram o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato no dia da última eleição.