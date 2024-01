Lula deve vir ao Acre ainda no primeiro semestre de 2024

O presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva deve cumprir agenda no Estado do Acre ainda no primeiro semestre de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, que esteve reunido com o Chefe de Estado nesta quarta-feira, 24, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Viana rechaçou as informações desencontradas sobre a vinda de Lula no Acre ainda em fevereiro. “Eu conversei pessoalmente com o presidente, ele quer vir ao Acre e isso deve acontecer ainda neste primeiro semestre. Eu estarei junto com ele nessa agenda com os demais ministros. Estamos elaborando uma agenda com o setor produtivo para anunciarmos mais investimentos no Estado”, disse.

Lula deverá vir ao Acre quando iniciar uma caravana de visitas aos Estados da região norte, mas antes, em fevereiro, o Ministro Wellington Dias, do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, deve cumprir agenda no Acre também para anunciar investimentos. “Estamos trabalhando em uma agenda conjunta. Toda vez que um ministro vai ao Acre, um bom anúncio é feito. É isso que queremos. Não é visitar por visitar, é visitar para abrir portas”, ressaltou Viana que deve viajar nesta semana para o Japão para organizar uma das maiores participações do Brasil na feira asiática.