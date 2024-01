Lesão de Vinicius Junior pela Seleção vai render mais de R$ 2 milhões ao Real Madrid

Recuperado de lesão, Vinicius Junior poderá voltar a reforçar o Real Madrid dois meses longe dos gramados. A outra notícia positiva para o clube é que o tempo inativo do brasileiro renderá cerca de 400 mil euros (mais de R$ 2 milhões) aos cofres da instituição.

O valor é referente da compensação paga pela Fifa e está relacionado com o Programa de Proteção de Clubes. No último dia 14 de dezembro, se completaram 28 dias da lesão do atacante e, a partir disso, o Real Madrid passou a cobrar a indenização.

Entenda a compensação

A ideia do programa é compensar, com base no salário fixo do jogador, clubes de futebol caso algum de seus jogadores se lesione enquanto defende sua respectiva seleção e fique inativo “por mais de 28 dias consecutivos, em decorrência de lesões corporais causadas por acidente durante o tempo operacional das partidas”.

O monitoramento é iniciado no momento em que o jogador viaja e se encerra à meia-noite do dia que se encerra a sua contribuição com a seleção, na volta para sua residência, ou 48h após deixar a equipe por qual foi convocado.

Por isso, o valor a ser recebido pelo Real Madrid corresponde ao período de vinte dias entre 14 de dezembro (quando se completou 28 dias da lesão) e a última terça-feira (2).

Este é o período considerado para compensar a lesão do jogador. A indenização tem um teto de até 7,5 milhões de euros por jogador. O valor foi calculado com base em uma compensação diária de até 20.548 euros no período máximo de 365 dias.

O orçamento total do programa é de 80 milhões de euros por ano.