Lateral do Internacional será julgado por abuso sexual; ele teria apalpado mascote

Hugo Mallo, lateral-direito do Internacional, tem julgamento marcado na Espanha por acusação de abuso sexual. Segundo o jornal espanhol “AS”, a audiência será em 11 de julho, no Tribunal Penal número 19 de Barcelona.

Mallo é acusado de colocar as mãos dentro da fantasia do mascote do Espanyol, então adversário do Celta de Vigo, time espanhol que ele defendia na época. Na ocasião, o jogador teria se aproveitado da situação para tocar nos seios da mulher que estava fantasiada.

A partida, disputada em 24 de abril de 2019, promovia o encontro de Espanyol e Celta, no Estádio de Cornellà-El Prat, na Catalunha.

Veja imagens do ocorrido

A situação ocorreu na entrada dos jogadores, quando Mallo, capitão do time visitante, iniciou o protocolo para cumprimentar jogadores rivais e o mascote do time mandante.

Dois periquitos são os mascotes do Espanyol. Segundo a denúncia, o jogador teria cumprimentado normalmente o mascote masculino e assediado a feminina.

“Quando Hugo Mallo chegou aos mascotes, deu a mão ao periquito como costuma fazer. Mas, quando chegou à dona Ana (nome falso usado pelo AS para substituir o verdadeiro, da vítima), que naquele momento fazia o papel da periquita, este introduziu as mãos por baixo da fantasia e tocou seus seios”, informa a denúncia.

“Segundo a testemunha, ele agarrou os seios dela com as mãos e começou a fazer movimentos”, completa o relato.

Defesa de Hugo Mallo

No dia seguinte, a vítima registrou a denúncia e Hugo Mallo foi intimado em dia 10 de julho de 2019. Diante do juiz, o lateral espanhol negou as acusações e afirmou ter cumprimentado a todos normalmente, além de desconhecer o gênero dos mascotes.

Mallo ainda defendeu estar focado exclusivamente na partida, pois o Celta de Vigo brigava contra o rebaixamento. Por fim, o jogador alegou que as imagens não provam nenhum movimento suspeito.

O que pode acontecer?

Em acordo com os advogados da vítima, o Ministério Público solicitou que Hugo Mallo seja multado. O valor em questão será decidido de acordo com os termos do Código Penal.

A pena prevista é de um a três anos de prisão ou 18 a 24 meses de sanção financeira para o indivíduo que “sem violência ou intimidação e sem consentimento, praticar atos que violem a liberdade ou indenização sexual de outra pessoa”.

Ainda de acordo com o “AS”, a mulher não atua como mascote do clube desde 2021 e, agora, não tem relações profissionais com futebol.

Chegada ao Internacional

Hugo Mallo foi anunciado como reforço do Colorado em agosto de 2023. Antes, o lateral de 32 anos foi fiel ao Celta de Vigo, onde passou 14 anos de sua carreira.

Pelo Colorado, ele fez dez partidas e marcou um gol, até agora.