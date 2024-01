Justiça nega revogação da prisão preventiva para suposto mandante da morte do ex-prefeito Gedeon

O juiz Daniel Bonfim da 1° Vara do Tribunal do Júri negou o recurso impetrado pela defesa do empresário Carmélio da Silva Bezerra, que solicitava a revogação da prisão preventiva do réu. Carmello é apontado nas investigações como um dos mandantes da morte do prefeito de ex-Plácido de Castro, no interior do Acre, Gedeon Souza Barros, de 52 anos, executado em maio de 2021 com disparos de arma de fogo, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco. A informação foi divulgada na TV 5 na manhã desta quinta-feira, 18.

Segundo o recurso da defesa do empresário, o pedido ocorreu por entender que o acusado não representa perigo fora da prisão ou aplicação de medidas cautelares. Além disso, no mesmo documento, a defesa ainda solicitou a prisão domiciliar do cliente em razão de vários problemas de saúde, contudo, o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) emitiu um parecer contrário à concessão das medidas feitas pela defesa do empresário.

Ao analisar do recurso, o magistrado Daniel Bonfim deixou claro que não há qualquer fato novo capaz de afastar os elementos que resultaram na prisão preventiva do réu. “A prisão preventiva do requerente foi decretada sob os argumentos da ordem pública, necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal”, diz trecho da decisão.

Além do empresário, a Polícia Civil prendeu o ex-secretário de esportes do município, Liomar de Jesus Mariano, o ‘’Mazinho. O ex-secretário, inclusive, foi transferido para o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Após a prisão dos principais suspeitos do crime em dezembro do ano passado, foi revelado que uma dívida de R$ 130 mil que a vítima tinha com um dos envolvidos, teria sido a motivação do crime.

No processo, Gedeon devia o dinheiro para Liomar de Jesus Mariano, mais conhecido como Mazinho Mariano, um dos presos pela Polícia Civil. Mazinho era aliado político de Gedeon, tendo, inclusive, disputado as Eleições 2020 como candidato a vice na chapa do ex-prefeito.