Judiciário do Acre deverá priorizar julgamento de casos de corrupção em 2024

O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Luís Camolez, promoveu um encontro com todas as servidoras e servidores que atuam como chefes de gabinete das desembargadoras e desembargadores no início desta semana. A proposta foi dialogar sobre o cumprimento da Meta Nacional n° 4, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que o Poder Judiciário priorize o julgamento dos processos de crimes contra a Administração Pública.

A agenda foi realizada no Palácio da Justiça. Na oportunidade, o vice-presidente assinalou que o objetivo deste ano é julgar 65% das ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, que foram distribuídas até 31 de dezembro de 2020.

Portanto, compreendendo a dinâmica institucional, a atenção foi sobre a condução deste trabalho, por meio da coordenação administrativa e operacional dos gabinetes. Neste mês de janeiro, Camolez foi incumbido de gerenciar essa meta no TJAC, por isso decidiu liderar essa jornada de forma estratégica, tendo em vista que o sucesso da gestão impacta diretamente na realidade acreana. “É essencial a concretização do combate a crimes como corrupção ativa e passiva, peculato e concussão. A resposta do Judiciário zela pela democracia e pelos direitos da população.”, frisou.