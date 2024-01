Inscrições para o concurso do Ifac terminam neste domingo

As inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Acre (Ifac) se encerram no próximo domingo, 7 de janeiro.

O concurso ofertará 90 vagas para professores e técnicos administrativos, com salários que variam de R$ 2,6 mil a R$ 4,8 mil, conforme o nível exposto no edital.

A banca responsável pela realização do processo seletivo será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). As provas acontecem no dia 18 de fevereiro.

A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O certame contará com vagas para ampla concorrência, cotas raciais e ações afirmativas. Serão formados cadastros de reserva para todos os cargos.