Inscrições para concurso público do IFAC terminam no domingo, 7

Termina neste domingo, 7, o prazo para inscrições do concurso público para o Instituto Federal do Acre, IFAC. No certame, são ofertadas vagas para professores e técnicos administrativos, com salários que variam de R$ 2,6 mil a R$ 4,7 mil.

A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Serão formados cadastros de reserva para todos os cargos. Os aprovados poderão receber, ainda, valores adicionais referentes à sua titulação acadêmica.

A banca responsável pela realização do processo seletivo será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). O certame contará com vagas para ampla concorrência, cotas raciais e ações afirmativas.

As provas acontecem no dia 18 de fevereiro. A divulgação dos locais de provam será no dia 6 do mesmo mês. As inscrições, que custam até R$ 120, a depender do cargo, devem ser feitas neste link.

Vagas para técnicos administrativos:

– Nível E: Administrador (4 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Arquiteto e Urbanista (1 vaga); Arquivista (2 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auditor (1 vaga); Bibliotecário/Documentalista (1 vaga); Contador (1 vaga); Engenheiro Eletricista (1 vaga); Médico (1 vaga); Tecnólogo em Logística (1 vaga); Tecnólogo em Processos Escolares (1 vaga);

– Nível D: Assistente em Administração (9 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação (4 vagas); Técnico em Agropecuária (1 vaga); Técnico em Contabilidade (1 vaga); Técnico de Laboratório em Recursos Naturais (1 vaga);

– Nível C: Assistente de Aluno (6 vagas).

Vagas para professor:

– Nível E: Administração (2 vagas); Agronegócio (2 vagas); Agronomia (1 vaga); Alimentos (1 vaga); Arquitetura (1 vaga); Artes/Artes Visuais (1 vaga); Biologia (2 vagas); Contabilidade (1 vaga); Direito (1 vaga); Economia (1 vaga); Educação Física (1 vaga); Engenharia Ambiental (1 vaga); Engenharia de Produção (1 vaga); Engenharia Elétrica/Eletrônica (1 vaga); Engenharia Florestal (1 vaga); Espanhol (2 vagas); Filosofia (1 vaga); Física (2 vagas); Geografia (1 vaga); Gestão Ambiental (1 vaga); História (3 vagas); Informática (4 vagas); Inglês (4 vagas); Língua Portuguesa (3 vagas); Matemática (4 vagas); Pedagogia (2 vagas); Psicologia (1 vaga); Química (2 vagas); Sociologia (2 vagas); Veterinária (1 vaga); Zootecnia (1 vaga).