Influenciador vai parar no hospital com mais de 50 espinhos na língua após comer pequi

Apesar de já conhecer a fruta, Delano não se lembrou da dica e acabou com a língua cheia de espinhos. A saga de Delano com o pequi foi compartilhada por um amigo que estava almoçando com ele no momento do ocorrido. Os vídeos mostram desde o momento que o influenciador comeu o fruto até a retirada dos 56 espinhos da língua.

Após a repercussão das imagens, ele comentou sobre o ocorrido em seu perfil em uma rede social.



“A situação foi bem divertida, pois em nenhum momento eu entrei em desespero, os funcionários do restaurante que ficaram bem desesperados, mas eu sou um cara extremamente positivo, porque sei que tudo no final sempre vai dar certo e levei na brincadeira”, disse Delano Cruz.





No dia em que o pequi o fez Delano parar no hospital, ele estava em uma viagem a passeio, na companhia de um amigo, e ambos foram almoçar em um restaurante self service. Durante a montagem do prato ele colocou arroz com pequi para comer.