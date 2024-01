Ifac abre inscrição para professor substituto com salário de mais de R$ 6 mil

O Instituto Federal do Acre abriu inscrições para professor substituto no campus Xapuri, interior do Acre. A vaga é destinada à área de Letras/Inglês e os assuntos específicos devem se inscrever até dia 18 de janeiro.

Conforme edital, as remunerações variam de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, de acordo com a titulação do candidato. Além disso, o aprovado receberá auxílio alimentação, no valor de R$ 658, e auxílio pré-escolar de R$ 321 (caso tenha filho de até 5 anos).

A seleção do professor substituto será realizada em única etapa: prova de títulos.

Para se inscrever, os candidatos deverão enviar para o e-mail [email protected] os documentos abaixo:

1) Formulário de Inscrição preenchido e solicitado;

2) Documento de identidade;

3) Diploma do Curso de Graduação ou equivalente;

4) Currículo conforme modelo disponível em edital;

5) Documentos que comprovem as titulações;

6) Documentos comprobatórios de experiência profissional na docência;

7) Certificados de cursos extracurriculares.

O edital para seleção de professor substituto tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Clique aqui para mais informações.