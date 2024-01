IEL/AC e Seict realizam 1º Workshop do Planejamento Estratégico para o Setor Industrial

Com o objetivo de construir um plano de desenvolvimento para a indústria acreana, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) realizaram, na tarde de quarta-feira, 24 de janeiro, na sede da FIEAC, o 1º Workshop do Planejamento Estratégico para o Setor Industrial.

O encontro reuniu gestores do estado, técnicos de diferentes instituições e lideranças empresariais. De acordo com o secretário titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o governo do Acre desenvolveu um plano decenal de desenvolvimento socioeconômico e a indústria é um dos setores protagonistas dentro desse planejamento.

“A indústria é essencial para o desenvolvimento de qualquer estado e nação, pois fixa recursos, gera empregos perenes e impulsiona o crescimento de diferentes setores. E o Estado do Acre, na busca pela melhoria do ambiente de negócios, está organizado com as federações, associações e outras instituições para fortalecer o setor produtivo”, comentou Mesquita.

O secretário diz que a intenção desse planejamento é trabalhar com todos os atores que possam contribuir para que se construa um caminho de desenvolvimento das cadeias produtivas, expandir as indústrias, auxiliá-las a alcançar novos mercados, entre outros avanços. “Vamos atuar para concluir este plano até o fim deste ano para que possamos implementá-lo já a partir de 2025”, acrescentou.

O 1º vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), João Paulo de Assis, esteve presente no workshop e afirmou que a iniciativa é de extrema importância, pois é com o setor industrial fortalecido que bons frutos poderão ser colhidos. “Essa parceria da Seict com o IEL, feito em conjunto entre poder público e iniciativa privada, ajudará a impulsionar a nossa indústria. Temos que nos preparar para os desafios que teremos pela frente”, ressaltou o empresário.

Também participaram do workshop a diretora-presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra; a presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Iuçara Andrade; o presidente do Fundo de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac), Moisés Diniz; além de diretores da FIEAC e presidentes de sindicatos industriais.