Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (7/1)

Tua destreza

Data estelar: Lua míngua em Escorpião

Desapega de tuas dores e angústias, dá um tempo para tua consciência experimentar outro ponto de vista, porque isso sim faria alguma diferença, conseguir desvalorizar sumariamente o que te desvaloriza e te joga no precipício das angústias.

Há vida mais abundante além de teu sofrimento, o qual, com certeza, é coroado de razões mais poderosas do que rugidos de tigres na escuridão, mas acontece que essas razões que alimentam teu apego às tuas dores e angústias foram um dia construídas por ti, e por isso, podem ser desconstruídas também, com a mesma destreza com que as construíste.

Se há alguma lição com que teu sofrimento pode te brindar é reconheceres a destreza com que construíste essa narrativa, e que essa destreza pode ser utilizada de um modo completamente diferente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A sorte é o que você conseguir fazer para dominar a sequência de eventos que conduza até o objetivo pretendido. A sorte nunca advirá de você ficar esperando que algo nesse sentido aconteça. Tenha isso em mente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É preciso fazer alianças, e também adversários, porque não se pode pretender que todas as pessoas tenham simpatia por você, por mais que você se esforce em fazer tudo direito, sempre haverá por aí alguém que odiará.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ninguém percebe a complexidade de tudo que acontece como sua alma, e por mais que você aprenda palavras novas a cada dia, sempre faltará alguma para explicar tudo que sua alma percebe. Aprendizagem eterna.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando você quer, você sabe muito bem como seduzir alguém, e não necessariamente no sentido sensual do termo, a sedução serve também para conquistar o apoio das pessoas para que seus planos sejam realizados. É por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ninguém sabe ao certo como fará para continuar em frente nesse mundo que a cada dia fica mais e mais insano, porém, poucas são as pessoas que pretendem lidar conscientemente com essa situação. Prefira pensar direito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A complexidade do cenário é compatível com o tamanho de seus desejos, portanto, lide com a realidade de uma forma segura e confiante, porque mesmo que haja adversidades e contratempos, nada disso prevalecerá.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muita coisa você nem imaginava existir, mas agora que você as conhece sabe que muito provavelmente esteja acontecendo exatamente o mesmo. Faça a si o favor de manter a mente aberta e receptiva para as novidades.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Pensar bem não é algo que acontece por inércia, em primeiro lugar você precisa se cansar de informações desorientadoras, e em segundo lugar, por própria iniciativa, você deve buscar fontes confiáveis de reflexão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas coisas acontecem porque você as busca, outras, no entanto, acontecem pela mão misteriosa do destino. De uma forma ou de outra, nunca saia do lugar do protagonismo, sempre tome para si o direito de decidir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Firmeza não é o mesmo que agressividade, porque enquanto a primeira atitude é eficiente e as pessoas abrem passagem diante dela, a segunda atitude promove resistência e cria ainda mais agressividade. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada, absolutamente nada pode ser feito em nome de ter domínio absoluto sobre a vida, porque ela continuará sendo muito maior do que sua presença individual. Procure se entregar ao mistério da vida sem ressalvas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você precisa construir um grupo de pessoas com as quais se sinta completamente à vontade para expor suas ideias viscerais a respeito da vida, sem que elas se assustem com isso, ou tratem você como um ser de outro planeta.