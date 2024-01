Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/1)

O lado sombrio de nossa humanidade é o mesmo para todas as pessoas, não há nada parecido com demônios nem infernos particulares, essa é uma dimensão que todos temos em comum, é ordinária, e que, apesar de adotar vieses e idiossincrasias pessoais das quais eventualmente nos orgulhamos com esse ar de superioridade que os pervertidos adotam, ainda assim denota a cafonice de nosso autocentramento egoísta.

Diariamente, em doses distintas, nos deparamos com algo em nós que preda a realidade social em busca de satisfações egoístas cheias de argumentos para que pareçam aceitáveis, mas de vez em quando se apresentam a nós como o que verdadeiramente são, abominações.

Nós mesmos, em nossas versões autocentradas e egoístas, somos os demônios que tanto medo temos de encontrar na virada de alguma esquina.

Os valores não podem ser medidos apenas em dinheiro, porque esse ingrediente importa, mas não compensa por tudo que está envolvido no processo de manifestação. Há também valores subjetivos de enorme importância.

Você sabe, por experiência, que a maior parte das facilidades apresentadas com grande entusiasmo não passam de ilusões, que seria melhor deixar de lado sumariamente, não fosse o tanto de pessoas iludidas.

Inadvertidamente, as pessoas podem tocar em pontos nevrálgicos de sua alma, e provocar emoções intensas. Elas não têm culpa alguma sobre isso, porque não sabem o que fizeram, nem muito menos houve essa intenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A pressa para terminar algo faz com que a aparência se torne mais importante do que a essência, quando deveria ser o contrário. Procure respirar fundo quando o senso de urgência tomar conta de sua alma.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo que brilha é ouro, todo mundo sabe disso, mas há conhecimentos que não servem para prevenir os enganos, parece ser necessário cada pessoa experimentar o engano para entender a razão do provérbio.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você deve buscar a satisfação de suas pretensões, mas precisa se preparar para uma longa lista de frustrações no caminho, porque o cenário do mundo anda muito instável. Que isso não tire o sorriso do seu rosto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Passe em revista mais de uma vez aquilo, ou aquela pessoa, que chamar sua atenção, porque há momentos em que a alma se encanta por coisas e pessoas que não valeriam a pena. É um mistério, mas isso acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se as pessoas fossem coisas, então seriam previsíveis, mas as pessoas não são coisas, elas eventualmente podem ser tratadas como objetos e elas mesmas pretenderem isso, mas no fim do dia, as pessoas são imprevisíveis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez você tenha de tomar cuidado para não complicar o que, em princípio, poderia ser simples e divertido. A mente faz jogos com a gente, complica o que não precisaria, e às vezes também ignora o que é importante.