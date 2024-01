Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça-feira (9)

Suspende a espera

Data estelar: Sol e Urano em trígono

A espera por um grande acontecimento que revolucione tua existência e a coloque numa nova trilha está fadada à decepção, porque mesmo que algo assim venha a acontecer, se tu não te preparas cotidianamente para o evento, provavelmente o desperdiçarás, ou pior ainda, esse te sobrecarregará emocional e mentalmente até quebrares.

A revolução existencial que tanto anseias para sair da vida ordinária e encontrar teu lugar no corpo colossal e inteligente do Universo precisa ser construída todos os dias, através de pequenos eventos que te sirvam de referência e fundamento para, de forma artesanal e persistente, te converteres na revolução existencial pela qual anseias.

Suspende a espera por algo que te aconteça, e começa a fazer acontecer tudo que esperavas te acontecer.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa precisa ser revista e colocada em ordem, melhor não deixar nada para depois, inclusive porque você terá de tocar em assuntos que andam sendo evitados e há muita resistência para abrir o jogo. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Abaixar a bola não seria adequado para este momento, porém, não se trata tampouco de sair por aí atropelando todo mundo por se sentir na crista da onda. Procure beneficiar a si beneficiando também a todas as pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Arrumar tudo em pensamentos é um bom passo à frente, porém, melhor seria que além de pensar organizadamente você também fizesse isso de forma prática, nem que seja simbolicamente, como arrumar gavetas e armários.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas certas estão todas por aí, disponíveis, mas ao mesmo tempo olhando para outros lados, de acordo com seus interesses particulares. Portanto, se precisar delas, você terá de chamar a atenção. Só assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O terreno é inseguro, mas há de se continuar em frente mesmo assim, porque a essa altura do jogo seria mais custoso interromper as operações do que as preservar em andamento. A insegurança não é profecia de coisas ruins.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Contribua para que as pessoas se organizem e orientem seus passos com sabedoria, porque neste momento sua vida está em dependência do que outrem decidir, e apesar do incômodo envolvido nisso, a situação é auspiciosa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Coloque ordem na sua vida emocional, porque você sabe, por experiência, que quando as emoções guiam os passos e atitudes tudo acaba adotando um viés radical que não é condizente com os fatos em andamento. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Deixar tudo claro é a melhor pedida, mas há pessoas que não sabem lidar bem com a sinceridade, elas nunca funcionaram assim e quando algo desse estilo lhes acontece, provavelmente têm mais suspeitas do que certezas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mantenha o rumo, pelo menos por uns dias, até que alguns resultados aconteçam e aí você possa avaliar melhor o que fazer. Sua alma gosta de variações, mas nem sempre se pode confiar que esse seja o melhor caminho.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça a sua vontade, mas cuide para que a efetivação de sua vontade não seja um benefício a expensas do mal-estar de outras pessoas, porque isso anularia toda a legitimidade do processo, e se voltaria contra você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que deixar você mais à vontade, com a alma segura de fazer o certo, mesmo dentro do cenário em que as incertezas reinam, e talvez justamente por isso, porque a alma precisa ter alguma certeza para se mexer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Colocar em prática tudo que você sabe, por experiência ou estudo, é a melhor atitude para este momento de sua vida. Há muita coisa em jogo, e não parece haver tempo suficiente para tudo, por isso é preciso organização.