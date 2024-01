Homens tentam fazer buraco na parede para roubar Caixa Econômica de Marechal Thaumaturgo

Na última sexta-feira,5, em Marechal Thaumaturgo, dois homens tentaram cavar um buraco no posto de atendimento da Caixa Econômica Federal do município. Ninguém foi preso e a polícia civil investiga o caso.

A ação criminosa foi descoberta quando agentes de segurança privada da agência ouviram batidas na parede e viram um indivíduo do lado de fora. Eles chamaram a Polícia Militar

Do lado externo, no chão, havia evidências da tentativa de abrir um buraco na parede, pedaços de cimento e concreto espalhados. Sobre os entulhos, estavam diversas ferramentas, incluindo uma marreta, um pé de bode, duas chaves de fenda e duas talhadeiras. Dentro do posto de atendimento da Caixa foi constatado um furo na parede.

A ação ocorreu em um beco estreito entre a agência da Caixa Econômica e o Hotel Letícia. Quando a Pm entrou no hotel, encontrou em um quarto localizado acima do local da tentativa de arrombamento, várias ferramentas em cima da cama e uma corda, aparentando ser de uso rural. Foi com a corda, que estava amarrada ao vaso sanitário, que os homens deixaram o local pela janela.

A proprietária do hotel informou que a suíte foi alugada para um indivíduo desconhecido, aparentemente entre 50 e 60 anos, acompanhado por outro, que parecia ser menor de idade. Eles alegaram serem tio e sobrinho.

As ferramentas encontradas nos locais foram apreendidas e entregues na delegacia de Polícia Civil para investigação e até agora ninguém foi preso.