Homem que assassinou jovem de 17 anos a facadas em Tarauacá é preso

No fim da tarde da última quarta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em ação conjunta com a Polícia Militar, agiu rapidamente e prendeu em flagrante o nacional J.F.C. da Silva, apontado como o suposto autor do brutal assassinato de sua ex-companheira, uma jovem de apenas 17 anos, ocorrido em Tarauacá.

O crime aconteceu no bairro Triângulo, onde a vítima foi atacada com 11 golpes de faca, em um episódio que reforça a triste realidade do feminicídio no país. Após os primeiros levantamentos no local do crime e a identificação do agressor, uma equipe da Polícia Civil e do Grupo Tático do 7⁰ BPM da cidade de Tarauacá iniciaram imediatamente as buscas.

A eficácia da ação policial se fez notar quando o suspeito foi localizado na BR 364, sentido Feijó, a cerca de 14 km de distância da cidade, próximo à ponte do Igarapé Esperança. O acusado agora encontra-se à disposição da justiça, aguardando as devidas providências legais.

“A Polícia Civil está empenhada em assegurar que casos como este sejam combatidos com rigor, e que medidas de prevenção sejam implementadas para evitar futuras tragédias”, disse o delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério.

Por Ascom/PCAC