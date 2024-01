Homem pula de carro para escapar de execução no bairro Recanto dos Buritis

Uma tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira, (02), na rua Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas, três homens em um carro teriam obrigado a vítima identificada por Erineldo de Almeida Araújo, de 36 anos, entrar em um veículo no bairro Cidade do Povo, e teria levado para o bairro Recanto dos Buritis para executa-lo, e ao chegar no bairro, a vítima teria pulado do veículo e foi nesse momento que os criminosos efetuaram um disparo contra ele, que atingiu o rosto da vítima, mesmo sangrando muito, a vítima pediu ajuda em uma oficina mecânica.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A Polícia Militar do batalhão de trânsito chegaram primeiro ao local e em seguida os Policiais Militares do Segundo Batalhão chegaram ao local, colheram algumas informações dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os criminosos, porém, ninguém foi encontrado.

Erineldo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um tiro no rosto, lúcido e orientado, seu estado de saúde é considerado estável.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).