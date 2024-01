Grupo Penitenciário de Operações Especiais celebra 7º aniversário com corrida

Para marcar o sétimo aniversário do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe), o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) reuniu, nesta sexta-feira, 12, servidores e agentes da Segurança Pública na 2ª corrida que marca a criação do grupo no estado. Com dois percursos, de cinco e dez quilômetros, a largada foi dada às 7h, no Quiosque do Coco, no Ipê, em Rio Branco. Ao todo, foram 120 inscrições.

O diretor do Iapen, Alexandre Nascimento, destacou que o evento não só celebra o aniversário do grupo, mas também ratifica para a população o papel do Gpoe: “O grupo não atua somente dentro do presídio, é uma força de segurança que é acionada toda vez que há uma ação que extrapola o que é ordinário às nossas atividades. E esse trabalho sempre foi feito com muito êxito, muito afinco por essa tropa, a qual os servidores que estão lá passaram por todo um processo seletivo para compor esse grupo”.

A agente de Polícia Civil Michelle dos Santos foi a primeira colocada no percurso de cinco quilômetros do feminino. “Qualquer atividade policial exige esse condicionamento físico da gente, tanto para nossa saúde quanto para nossa segurança. Além da competição, este é um momento de confraternização, em que temos a oportunidade de conhecer outros colegas para, quem sabe futuramente, fazermos algumas operações juntos. Então é bom para nossa saúde física e psicológica”, disse.

No time masculino, Ivan Pablo Arruda, que trabalha no RH do Iapen, foi o primeiro a concluir o percurso de cinco quilômetros. No ano passado, ele também ficou em primeiro lugar. “É bom para o ser humano, até mentalmente. E essa foi uma corrida bem organizada e ficou agradecido ao presidente do Iapen e a todos os servidores por essa estrutura, apoio moral, e espero que em 2024 seja um ano muito produtivo”, comemorou.

E as comemorações continuam. Segundo o presidente do Iapen, ainda há, na programação, outros eventos, como confraternização e corrida rústica. “A gente tem muito orgulho por representar essa instituição e tenho certeza que nossos servidores também se sentem homenageados”, frisou Alexandre Nascimento.

O Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) foi criado em 2017 como um reforço na Segurança Pública do Estado. A primeira corrida em alusão ao aniversário do grupo foi no ano passado, quando 150 pessoas compareceram ao evento.