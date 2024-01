Gasolina sobe 13 centavos e gás de cozinha está 1,70% mais caro no estado do Acre

Na segunda semana de janeiro, o preço médio do litro da gasolina comum foi cotado a R$ 6,76, 13 centavos a mais que o valor da primeira semana (R$ 6,63) no Estado do Acre, que já era o maior valor entre os Estados, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A gasolina aditivada está cotada em R$ 6,67 e agora é R$ 6,74. O etanol custava R$ 4,70 no comecinho do mês e agora está em R$ 4,73.

Já o gás de cozinha começou 2024 a R$ 113,93 no preço médio da botija de 13 quilos — mas atualmente está a R$ 115,86. Em termos percentuais, trata-se de um aumento de cerca de 1,70%.

O óleo diesel saiu de R$ 6,98 para R$ 7,15 no preço médio do litro. O diesel S10 está a R$ 7,19, conforme cotação da ANP em 19 postos do Estado do Acre.

As cotações ainda sentem efeito da volta da cobrança integral do PIS/Cofins.