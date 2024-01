Galaxy S24 estreia com inteligência artificial embutida; confira as novas funções

“A ideia é justamente essa. É uma sensação diferente. A gente sempre falou sobre a primeira câmera, a primeira performance, a primeira produtividade e agora a gente tem um tema novo. Gigantesco. Muito vasto. Um tema que é praticamente infinito e que todo mundo tá falando hoje”, afirmou Renato Citrini, Gerente Sênior de Produto de Mobile Experience da Samsung Brasil.

Para as grandes empresas de tecnologia, a nova era da inteligência artificial, chegou em definitivo à palma das nossas mãos. As experiencias estarão, cada vez mais, presentes nos aparelhos celulares. Mas calma, não tem muito do que a gente se preocupar, as máquinas estão longe de dominarem os homens, como nos filmes de Hollywood. A ferramenta é mais uma facilitadora das tarefas do dia a dia que vai ajudar a otimizar o tempo, que anda cada vez mais atribulado.

“A gente vivia numa era de internet que ficou cada vez mais acessível, mais presente. Depois a gente trouxe muita força para as câmeras dos smartphones. Com zoom de verdade, lentes e tudo mais. E, agora, chegamos a uma coisa diferente: a era da inteligência artificial aplicada para os smartphones. Ela traz uma nova maneira de a gente se conectar, quebrando algumas barreiras que existem hoje, como a de idiomas, por exemplo. Sem contar a questão da performance, de você fazer mais em menos tempo devido ao grande desempenho desses produtos”, finaliza, Renato Citrini.

Inteligência artificial no Galaxy S24

Durante o Unpacked 2024, evento transmitido ao vivo de San Jose, nos Estados Unidos, a Samsung apresentou os modelos Galaxy S24 equipados com novos recursos de inteligência artificial. As mais recentes inovações fornecem uma experiencia móvel alimentada pela IA. Veja abaixo algumas das novas funções.

Tradução simultânea

Por meio da ferramenta será possível usar um tradutor pessoal nas ligações telefônicas. Você fala na língua que quiser e, quem estiver do outro lado, escuta no idioma que desejar.

Como vai funcionar?

Ao iniciar uma chamada, vai estar disponível o recurso tradução simultânea. Desta maneira, a pessoa será notificada de que a IA está sendo usada para tradução. A partir daí, o Galaxy AI permite comunicações bidirecionais instantâneas, traduzindo o que eles dizem para o seu idioma e traduzindo o que você diz para a pessoa do outro lado da linha.

A tradução simultânea estará disponível em 13 idiomas. Desta forma, você poderá facilmente fazer reservas para jantares por telefone, caso esteja viajando para outro país, por exemplo.

Intérprete

Com a função “intérprete”, as conversas ao vivo poderão ser traduzidas instantaneamente. Como vai funcionar em uma tela dividida, as pessoas que estarão frente a frente poderão ler a transcrição de texto do que a outra pessoa disse, facilitando a conversa ao vivo. O sistema vai funcionar até mesmo sem os dados de celular ou Wi-Fi.

Circular para pesquisar

Em parceria com o Google e lançado exclusivamente na linha Galaxy S24, a função vai transformar o simples gesto de circular ou destacar algo na tela em uma busca rápida.

Câmera

A Samsung investiu em melhorias na câmera, como zoom, fotografia noturna, alta resolução e edição. A tecnologia AI Zoom, por exemplo, vai ajudar a melhorar a qualidade da imagem, chegando a um zoom de 100x, reduzindo granulação e o desfoque a qualquer distância.

O sistema Nightography do Galaxy S24 foi atualizado para que o conteúdo filmado tenha alta qualidade em qualquer condição – mesmo com zoom ampliado.

Teclado

Agora, o teclado do smartphone também pode traduzir mensagens em tempo real, inclusive em aplicativos de terceiros, removendo as barreiras do idioma.

O teclado pode ajudar as pessoas a criarem mensagens no tom perfeito para diferentes públicos por meio do Chat Inteligente (Chat Assist). Desde mensagens corporativas até frases curtas ao redigir uma legenda para uma publicação nas redes sociais, por exemplo.

Anotações inteligentes

As anotações inteligentes podem criar resumos gerados por IA. Os modelos vão simplificar notas futuras e fornecer capas de notas para torná-las fáceis de identificar com uma breve visualização.

Android Auto

No carro, o Android Auto pode resumir, automaticamente, as mensagens recebidas e sugerir respostas e ações relevantes. Como, por exemplo, enviar sua rota a alguém, para que você possa permanecer conectado e seguro enquanto se concentra na estrada.