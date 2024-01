Furto de fios volta a deixar Bombeiros sem comunicação na fronteira do Acre

No último fim de semana, o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que tem sede no município de Epitaciolândia, voltou a ficar sem meio de ser acionado diretamente pela população em razão do furto de fios, prática que voltou a causar problemas nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

O jornal O Alto Acre, de Brasiléia, veiculou que diversos moradores que necessitaram fazer chamadas para o Corpo de Bombeiros não conseguiram devido a linha ter sido cortada por causa dos furtos de fios. As chamadas estão sendo realizadas via capital ou através de celulares de bombeiros que acionam os plantonistas pelo rádio.

Cerca de um mês atrás, um homem suspeito de roubar fios foi assassinado a tiros em Brasiléia. Sobre o corpo da vítima foi deixado um rolo de fios, ação que deixou a entender que ele teria sido alvo de reprimenda de alguma organização criminosa por conta da prática de furto de fiação.

Recentemente, outros suspeitos foram detidos pela polícia local, mas terminaram sendo liberados e retornando à mesma prática. No episódio mais recente, câmeras mostram dois suspeitos de madrugada, inicialmente apenas com sacos nas mãos, mas depois carregando nesses sacos o que aparenta ser fios cortados.

Um desses registros foi feito na rua 12 de outubro, próximo a uma escola municipal, deixando moradores da região sem comunicação e sem previsão de normalização. Para que os moradores não fiquem sem os serviços, o comando do 5º Batalhão de Epitaciolândia disponibilizou o número (68) 3546-5744 (WhatsApp).