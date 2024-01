Fundação Hospitalar poderá se tornar Hospital Universitário

Em agenda na capital federal, Brasília, nesta terça-feira, 30, o governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais para revelar que estuda a possibilidade de transformar a Fundação Hospitalar em um Hospital Universitário Federal.

Segundo o chefe do executivo acreano, a proposta visa repassar a gestão da Fundhacre a Universidade Federal do Acre (UFAC) – por meio de uma parceria entre o governo do Acre e governo federal.

O assunto foi discutido com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, a reitora da universidade acreana, Guida Aquino, e a deputada federal Socorro Nery. “Essa será uma parceria que vai beneficiar toda a população acreana, com a ampliação do serviço, oferta de mais empregos e melhoria na qualidade da saúde pública”, declarou.

No ano passado, o presidente Lula havia anunciado obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê investimentos públicos federais de R$ 371 bilhões para os próximos quatro anos. Entre as obras previstas estava a construção do Hospital Universitário (HU) da Ufac.

O projeto do HU inclui 320 leitos e oito UTIs. A estimativa é de que 1.800 novos servidores sejam contratados para atender as demandas do hospital, cujas atividades principais são atendimento em regimes ambulatorial e de internação, apoio ao diagnóstico e terapia, apoio técnico, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa, gestão e execução administrativa e apoio logístico. A única área que não será contemplada é a de urgência e emergência.