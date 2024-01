Frota de veículos cresce quase 70% em 10 anos no estado do Acre, diz Detran

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre mostram o crescimento da frota de veículos no Acre ao longo dos últimos 10 anos.

Nos 22 municípios do estado, o número de veículos saltou de 205.645, em 2013, para 348.149 em dezembro do ano passado, o que representa um crescimento de 69,3% no período.

Alguns municípios chamam a atenção. O maior crescimento percentual registrado foi em Porto Walter. Em dezembro de 2013, eram 113 veículos apenas no município. Os dados mostram que dez anos depois, a frota cresceu e agora são 485 veículos, o que representa um crescimento de 329,2%.

A segunda posição também é de um município de difícil acesso. Jordão tinha somente 62 veículos há dez anos. Atualmente, são 205, um crescimento de 230,65%. Fecha o ranking de maiores taxas percentuais, Manoel Urbano, onde existiam 574 veículos em 2013 e agora são 1.612, um crescimento de 180,84%.

Rio Branco, capital do estado, concentra o maior número de veículos com 212.941, o que representa mais de 61% de toda a frota existente hoje no Acre. No entanto, a taxa de crescimento foi uma das menores, no período, registrando apenas 53,74%.

Conforme o levantamento do Detran, no Acre existem cerca de 40 mil motos a mais que automóveis em todo o estado.

Em alguns municípios, a diferença é muito grande. É o caso, por exemplo, de Marechal Thaumaturgo, onde o número de motos representa 84,46% de toda a frota.

O segundo e o terceiro lugares também são de municípios considerados de difícil acesso, Porto Walter tem 83,4% da frota de motos e Santa Rosa do Purus 77,82%.