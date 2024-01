Foragido do Acre, suspeito de quatro homicídios, é preso na Paraíba

Na tarde da sexta-feira (5), as autoridades policiais realizaram a prisão de um homem foragido da Justiça no bairro do Valentina, na capital paraibana. O indivíduo, natural do estado do Acre, é acusado de cometer quatro homicídios, incluindo um caso de esquartejamento.

A ação foi conduzida pela Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário da Paraíba, que já acompanhava o suspeito desde sua chegada ao estado. O indivíduo, que tinha passagem por crimes no Acre e em Rondônia, foi identificado como responsável por uma chacina e ainda respondia por porte legal de arma de fogo.

O Grupo de Inteligência observou que havia um mandado de prisão em aberto relacionado a uma tentativa de homicídio ocorrida há menos de dois meses em Rio Branco, onde o suspeito teria tentado vitimar o aniversariante de uma festa.

A abordagem ocorreu estrategicamente durante o deslocamento do indivíduo entre seu trabalho e sua residência. Após a verificação no Banco Nacional de Mandados de Prisão, a equipe confirmou a validade do mandado e realizou a condução do suspeito à Central de Flagrantes.

O suspeito alegou que veio para a Paraíba para escapar das facções criminosas do Norte do Acre e Rondônia.

O acusado, que possui um histórico violento, será extraditado para seu estado de origem, onde responderá pelos quatro homicídios, incluindo o caso de esquartejamento, além da tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.

Por Portal T5