Fluminense vence o Nova Iguaçu e assume a liderança do Campeonato Carioca

O Fluminense é o líder do Campeonato Carioca. Mesmo jogando com time alternativo em todos os jogos, o Tricolor chegou aos dez pontos, com a vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, neste domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada.

Os gols do Fluminense foram marcados por Isaac, Luan Freitas e João Neto, todos garotos das categorias de base tricolor. A partida também marcou a estreia de Renato Augusto e Gabriel Piras com a camisa do Flu.

As estreias

Dos reforços do Flu para 2024, até agora, apenas o zagueiro Antônio Carlos tinha estreado pelo clube. A noite deste domingo foi de Gabriel Pires e Renato Augusto. O meia era o mais esperado pela torcida.

Mas quem começou jogando foi Pires. E logo no primeiro tempo deu o cartão de visita. Foi dele a enfiada para Lelê rolar para Isaac abrir o marcador para o Tricolor.

Já Renato Augusto entrou no intervalo da partida e teve boa exibição. Ainda que jogando com os reservas, a dupla mostrou que pode ser muito útil na temporada. Fernando Diniz agradece.

O jogo

Mesmo com um time totalmente alternativo, o Fluminense é o líder do Campeonato Carioca. A vitória foi construída com tranquilidade diante de um adversário direto. Com o tropeço do Vasco, quem vencesse o duelo assumiria a ponta.

E o Fluminense foi mais consistente. Teve maior domínio da partida e saiu na frente ainda na primeira etapa. Em jogada do estreante Gabriel Pires, ele serviu Lelê que ajeitou para Isaac soltar o pé.

No segundo tempo, a tîonica da partida pouco mudou. O Nova Iguaçu ainda tentou assustar, mas não conseguiu aguentar a forte pressão do Tricolor. Logo no início da etapa final, Renato Augusto cobrou escanteio, Fabrício saiu mal, Lelê ajeitou e o zagueiro Luan Freitas ampliou.

O Fluminense ainda chegou ao terceiro gol nos últimos minutos da partida, com mais uma revelação de Xerém. Joao Neto infiltrou na área e deu um tapa para marcar o terceiro gol e sacramentar a ótima vitória tricolor.

Sequência no Carioca

Ainda com o provável time reserva, o Fluminense vai encarar, novamente no Estádio Luso-Brasileiro, o Bangu, na quinta-feira (1), Às 21h30 (de Brasília). O Nova Iguaçu vai até Uberlândia, no Parque do Sabiá, na quarta (31), enfrentar o Vasco, às 18h10 (de Brasília)

Fluminense 3×0 Nova Iguaçu

Fluminense

Vitor Eudes; Lucas Justen, Luan Freitas, Antônio Carlos e Rafael Monteiro; Felipe Andrade, Gabriel Pires e Arthur (Renato Augusto); João Neto, Lelê e Isaac. Técnico: Marcão.

Nova Iguaçu

Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Ítalo Silva; Ronald, Albert, Igor Fraga (João Victor) e Xandinho (Lucas Campos); Emerson Carioca e Bill. Técnico: Carlos Vítor.

Gols: Isaac (30min do 1º tempo), Luan Freitas (7min do 2º tempo) e João Neto (44min do 2º tempo) para o Fluminense

Cartão amarelo:

Cartão vermelho:

Motivo: 4ª rodada da Taça Guanabara

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador, do Rio de Janeiro

Data e hora: 28 de janeiro de 2024, às 18h10 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Lucas Castro dos Santos e Naiara Mendes Tavares