Fifa define data para anúncio do calendário da Copa do Mundo 2026; Dallas deve ter a final

A direção da Fifa anunciou nesta sexta-feira (19) a data em que divulgará o calendário da Copa do Mundo de 2026, que pela primeira vez na história terá sede tripla com Estados Unidos, México e Canadá. O evento ocorrerá em 4 de fevereiro, às 17h, com transmissão no Brasil pelo streaming da entidade, o Fifa+.

O estádio AT&T, em Arlington, ao lado de Dallas, deve ser anunciado para receber a final, em 19 de julho. A Fifa também vai divulgar quantos jogos ocorrerão em cada uma das 16 cidades-sede, inclusive os locais das aberturas em cada um dos países que receberão o Mundial.

Em busca de investidores, representantes das 16 cidades-sede pressionavam a federação internacional por uma definição de calendário, como mostrou a Itatiaia. Eles não sabem ainda, por exemplo, quantos jogos cada estádio terá, nem as datas desses confrontos, o que dificulta a busca por financiamento e planejamento de logística.

A pressão parece ter dado resultado. Nesta semana, a cúpula da Fifa esteve reunida em Londres, onde ocorreu a entrega do prêmio The Best para os melhores profissionais do futebol em 2023, e o tema foi tratado, quando ficou definida a data de 4 de fevereiro.

A final

Dallas e o AT&T disputavam a final com Nova York/Nova Jersey, e o MetLife Stadium. Os dois estádios, tradicionalmente usados para jogos de futebol americano, precisarão de adequações em suas instalações para receber jogos de futebol, principalmente nos gramados. E não apenas a troca do sintético para o natural, mas também em tamanho.

O AT&T apresentou uma proposta mais adequada, já com financiamento definido, segundo informação do The Sun. Dallas também deve ter o IBC, o principal centro de imprensa do Mundial, onde ficarão concentradas também as cúpulas da Fifa e das confederações filiadas.

Pesa nisso o fato de o estado do Texas estar em região central dos EUA, com deslocamento facilitado para as Costas Oeste e Leste.

Cada país-sede terá sua abertura, a Fifa ainda define as datas. O México jogará no Azteca, em sua capital, estádio palco das finais da Copas de 1970 e de 1986. O Canadá no BMO Field, em Toronto.

O jogo inaugural nos EUA estava previsto para o SoFi Stadium em Inglewood, na região de Los Angeles, mas, até pouco tempo atrás, a Fifa negociava com o dono do estádio, Stan Kroenke, proprietário do Los Angeles Rams, da NFL, questões de pagamento pelo uso.

Isso fez a arena perder espaço na elaboração do calendário, apesar de o mercado de Los Angeles ser importante para a Fifa. Há possibilidade de os EUA estrearem no MetLife, na região de Nova York, ou até mesmo no Mercedes-Benz Arena, em Atlanta.

Formato

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 participantes, não mais 32. Serão 104 jogos, não mais 64, provavelmente em cinco semanas de competição, e não mais quatro.

Os países serão divididos em 12 grupos de quatro, com os primeiros de cada, mais os oito melhores terceiros avançando às oitavas, quando começa o mata-mata até a final. O campeão, portanto, fará oito partidas, e não mais sete.

Veja os 16 estádios da Copa de 2026

EUA

•Seattle – Lumen Field

•San Francisco – Levi’s Stadium

•Los Angeles – SoFI Stadium

•Kansas City – Arrowhead Stadium

•Dallas – AT&T Stadium

•Houston – NGR Stadium

•Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

•Boston – Gillette Stadium

•Philadelphia – Lincoln Financial Fiel

•Nova York/Nova Jersey – MetLife Stadium

•Miami – Hard Rock Stadium

México

•Monterrey – BBVA Bancomer Stadium

•Cidade do México – Azteca

•Guadalajara – Akron Estádio Central

Canadá

•Toronto – BMO Field

•Vancouver – BC Place Stadium