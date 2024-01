Fiat Uno desatola viatura policial na subida da balsa do Rio Juruá

A travessia de balsa sobre o Rio Juruá, entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, continua dando o que falar. Nesta terça-feira, 16, na tentativa de subir na embarcação, uma viatura policial ficou atolada e teve que ser puxada por um Fiat Uno, que já estava em cima da balsa.

O caso aconteceu do lado do município de Rodrigues Alves. A viatura da Polícia Civil, de ré, tenta entrar na balsa, mas fica atolado. Com a ajuda de um cabo e de alguns homens, a operação é bem sucedida e o carro acessa a balsa.

Na semana passada, depois que o Rio Juruá vazou, a lama dificultou o acesso dos motoristas que precisaram fazer a travessia. Houve quedas de motociclistas e carros ficaram atolados. A balsa grande, que faz a travessia gratuita, parou de funcionar e os motoristas tiveram que usar as balsas menores, que cobram até R$ 20 pelo serviço.

Com a chuva desta terça-feira, a situação voltou a ficar difícil no local. Os problemas para quem precisa fazer a travessia neste ponto, aumentam neste período de chuvas na entrada e saída da balsa dos dois lados do rio, onde há barrancos e lama, sendo a construção de uma ponte a única solução.

VEJA VÍDEO: