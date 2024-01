Exército de Israel alerta para maior possibilidade de guerra na fronteira com o Líbano

O chefe das Forças Armadas de Israel disse que a probabilidade de guerra na fronteira com Líbano é “muito maior” do que no passado.

O Chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, disse nesta quarta-feira (17) que seu país está aumentando a prontidão para “combater no Líbano”. Ele fez os comentários enquanto visitava um exercício de reservistas perto da fronteira libanesa.

“Não sei quando será a guerra no norte, posso dizer que a probabilidade de isso acontecer nos próximos meses é muito maior do que no passado”, advertiu Halevi.

Ele também ressaltou que atingir a meta de Israel de permitir a volta dos residentes da região que tiveram que ser deslocados devido aos confrontos entre Israel e o Hezbollah “deve passar por uma mudança muito significativa”.

O militar também destacou que muito se aprendeu com a guerra em curso com o Hamas em Gaza.

“Temos muitas lições dos combates em Gaza, muitas das quais são muito relevantes para os combates no Líbano, e há algumas que devem ser adaptadas”, pontuou.