Ex-Santos e Atlético-MG, André relembra foto em balada e revela reação de Levir Culpi

Reação de Levir Culpi

“Vou treinar, vídeo do jogo. Eu tinha sido titular no jogo contra o Inter, a gente ganhou no Independência, folga. Pensei: ‘Vou sair’. O treinador era o Levir. Passando o vídeo do jogo e eu naquele clima, com carinha de gol contra e de aniversariante. Só esperando alguém levantar a parada e ninguém falando nada”, contou.

Em meio ao silêncio dos companheiros, Levir Culpi esperou a “hora certa” do vídeo para provocar André na frente dos amigos.

“Aí passou um vídeo que o cara toca no lateral, eu dou um pique no lateral. O cara toca no zagueiro, eu dou o pique no zagueiro. Aí toca no lateral e dou outro pique. O Levir parou assim e falou: ‘Hm, acho que foi esse pique que te ferrou, hein, André? Correu muito, né?’. Brinquei que estava de folga e ele disse: ‘Faz o que você quiser’. Internamente, não teve nada. Não tomei multa, não teve nada. Eu estava de folga”, explicou.

Números de André pelo Atlético-MG

André teve duas passagens com a camisa do Atlético-MG. O atacante chegou na Cidade do Galo em 2011 e rumou para o Santos em agosto de 2012. No primeiro semestre de 2014, o atacante retornou ao Galo, mas sem muitas oportunidades.

Ao todo, André acumulou 81 jogos com a camisa do clube e marcou 32 gols. O centroavante venceu duas edições do Campeonato Mineiro (2012 e 2014), a Copa do Brasil (2014) a e Recopa Sul-Americana (2014) pelo Alvinegro.