Energisa faz parceria com Serasa e dívidas podem ser negociadas com descontos

Os clientes da Energisa Acre, aptos ao Programa Desenrola, também podem negociar débitos por meio do site serasa.com.br ou se dirigir a qualquer agência do Correios até 31 de março. O programa oferece condições especiais com descontos de até 75% e parcelamento em até 60 vezes.

O objetivo do Desenrola é regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Para negociar, os clientes da Energisa devem comparecer aos Correios com CPF, documento com foto e solicitar o serviço Serasa Limpa Nome. O cliente terá acesso a todas as dívidas com possibilidade de acordo e pode sair com o boleto já pronto para pagamento.

“É mais uma oportunidade para os clientes elegíveis no programa Desenrola negociar os seus débitos. O programa foi prorrogado até março, mas orientamos os clientes a negociarem o mais breve possível e aproveitar essa oportunidade de ficar com as contas em dia”, afirma o coordenador de recebíveis da Energisa Acre, Christian Gomes.

Além do site do Serasa e Correios, as negociações com a Energisa também podem ser realizadas pela plataforma do Desenrola, disponível no site www.gov.br. O cliente elegível precisa se cadastrar no portal do governo. Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma.

Critérios de elegibilidade para clientes:

– ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

– possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 20 mil;

Em caso de dúvidas ou dívidas que não estejam contempladas pelo Desenrola Brasil, é possível falar diretamente com a Energisa pelos canais de atendimento: gisa.energisa.com.br, Energisa On e site servicos.energisa.com.br.