Enem: notas serão divulgadas hoje; saiba como usá-las

De acordo com o Ministério da Educação, neste ano serão oferecidas 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino superior em todo o Brasil. A instituição que oferece o maior número de vagas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240.

ProUni

O programa Universidade Para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições provadas de ensino para estudantes de baixa renda que atendam aos critérios determinados.

Para participar do ProUni, o candidato precisa ter participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e alcançado resultado igual ou superior a 450 pontos de média nas cinco provas do exame.

O regulamento estabelece que o candidato também não pode ter zerado na redação e nem participado do Enem na condição de treineiro.

A nota do Enem será utilizada como critério de pré-seleção de candidatos para o ProUni.

Ainda não foram divulgadas as datas de inscrição para o ProUni em 2024. Porém, nos anos anteriores, as inscrições no primeiro semestre ocorreram no mês de fevereiro.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também utiliza a nota do Enem como base para definição de seus beneficiários.

De acordo com as regras do programa, pode se candidatar o estudante que participou do Enem a partir da edição de 2010 e que tenha obtido média aritmética igual ou superior a 450 nas provas e que não tenha zerado na redação.

Também é preciso que a renda familiar mensal bruta do interessado seja de até três salários-mínimos.

Estudar no exterior

O Inep informa que 29 universidades de Portugal aceitam a nota do Enem em seus processos seletivos.

O Ministério da Educação adverte que os acordos com as instituições de ensino portuguesa “não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro” e que “a revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes formados em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira”.

“Todos os estudantes pagam taxas como forma de coparticipação nos custos do ensino, mesmo nas instituições públicas”, informa a pasta.

Clique aqui para ver a lista completa das instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem.