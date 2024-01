Empresas de turismo receberão capacitação para melhorar experiência dos turistas no AC

Segundo a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) empresários, lideranças e representantes do trade turístico do Acre irão receber um workshop com o objetivo de melhorar a experiência dos turistas estrangeiros que visitam o estado. A iniciativa é da Embratur em parceria com o Sebrae Nacional.

Micros, pequenas e médias empresas do setor receberão orientações e treinamento por meio do Projeto Conexão Embratur – “Guia para a Competitividade e Promoção Internacional do Turismo”, em Rio Branco.

O treinamento na capital acreana acontecerá nesta quinta-feira (1º), no Sebrae Acre. (Embratur)