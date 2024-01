Em último dia para inscrição, site de banca organizadora do concurso da Sefaz do Acre está fora do ar

Quem deixou para última hora para se inscrever no concurso da Secretaria de Fazenda do Acre (SEFAZ) está tendo dor de cabeça. Ocorre que as inscrições se encerram nesta quarta-feira, 10, mas o site da banca contratada pelo governo do estado para organizar o concurso está fora do ar e quem tem interesse em disputar uma vaga não consegue fazer a inscrição.

Com edital aberto desde o dia 13 de dezembro, o certame visa ao preenchimento de 164 vagas, sendo 48 para os cargos de auditor da Receita Estadual (nível superior); 9 para contador (nível superior); 47 para especialista da Fazenda Estadual (nível superior); e 60 vagas para técnico da Fazenda Estadual (nível médio).

As inscrições são feitas via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23.