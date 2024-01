Em janeiro, abastecer com etanol tem sido mais vantajoso que gasolina no Acre

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que na Região Norte, o preço do litro do diesel comum fechou a R$ 6,60 na primeira quinzena de janeiro, com aumento de 0,15%, ante dezembro.

Já o diesel S-10 ficou 0,31% mais caro para os motoristas e fechou a R$ 6,55. “Mesmo com a redução do diesel, anunciada no fim de dezembro, a reoneração do combustível válida, desde o início do ano, resultou em um aumento no preço repassado aos motoristas”, explica Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

“Quando comparado a gasolina, o etanol foi considerado a opção mais econômica para abastecimento nos postos do Acre, Amazonas e do Tocantins. O etanol também é ecologicamente mais viável para o meio ambiente por contribuir para a redução das emissões de gases relacionados às mudanças climáticas”, conclui Pina.

Já o litro da gasolina comercializado no Norte ficou 1,27% mais barato na primeira quinzena de janeiro e fechou o período a R$ 6,20. O litro etanol ficou 0,87% mais barato para os motoristas e foi comercializado a R$ 4,58 nos primeiros dias do ano.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis, levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, devido à quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis, a fim de simplificar os processos diários.