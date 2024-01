Ederson é eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa; pela 2ª vez Brasil leva este prêmio

O brasileiro Ederson, do Manchester City, foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa nesta segunda-feira (15), durante a realização do prêmio The Best. O evento aconteceu em Londres, na Inglaterra.

Campeão da Champions e da Premier League na última temporada com a equipe inglesa, o arqueiro de 30 anos concorreu contra o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e o marroquino Yassine Bounou, do Al-Hilal.

Com a distinção, Ederson se torna o segundo goleiro brasileiro a faturar a premiação. Em 2019, Alisson, do Liverpool, venceu a eleição.

Ederson chegou ao Manchester City em 2017 e se tornou uma das peças-chave do time de Pep Guardiola. Pelo clube, o goleiro conquistou cinco títulos da Premier League, quatro Copas da Liga, duas Copas da Inglaterra, duas Supercopas inglesas, uma Supercopa europeia e uma Champions League, além do Mundial de Clubes da Fifa.