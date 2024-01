Duas toneladas de lixo são recolhidas após festa de Réveillon em Cruzeiro do Sul

Duas toneladas de lixo foram recolhidas do estacionamento do Estádio Arena do Juruá, pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira, 2. No local foi realizado o Show da Virada de 2023 para 2024, tendo como atração principal a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

O secretário de Meio Ambiente do município, Igor Neves, diz que a prefeitura instalou 10 contêineres de lixo no local,mesmo assim, muito material foi jogado no chão.

“Nós fizemos nossa parte que foi limpar o local antes, instalar os 10 contêineres e hoje, recolher tudo. Não fizemos ontem porque os empreendedores que atuaram na festa, ainda estavam descartando materiais e desfazendo as estruturas” relata o secretário.

Apesar da orientação da Polícia Militar, muitas pessoas levaram garrafas de vidro para o local do evento. Centenas delas foram recolhidas durante a limpeza do local da Festa da Virada, nesta terça.