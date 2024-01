Dólar sobe e fecha a R$ 4,98, no maior valor desde outubro

Também na quinta-feira será divulgado a primeira prévia do resultado do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre.

Na sexta-feira, sai o Personal Consumption Expenditure (PCE) de dezembro — ou Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal — que determina as decisões do Fed, pois mostra como os preços estão inflacionando ou deflacionando na economia.