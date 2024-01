Dia D da campanha Cerol Mata é realizado na capital acreana

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), a Defensoria Pública, polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PMAC), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Ministério Público do Acre, Coordenação Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTRAN), Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) e Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizaram nesta sexta-feira, 5, em Rio Branco, o Dia D da campanha Cerol Mata.

Uma ação que visa evitar acidentes e trazer mais segurança aos motociclistas, a partir do desenvolvimento de ações de educação, prevenção e repressão ao uso de cerol e linha chilena.

Fiscais do Procon estiveram nos estabelecimentos comerciais da capital, com foco na abordagem sobre a legislação que proíbe a venda de linha chilena e cerol, produtos responsáveis por ocasionar lesões graves, mutilações e até mortes.

Concomitantemente o BPTran também realizou o lançamento da campanha Motociclista Seguro com uma palestra para motociclistas, no auditório da empresa Star Motos, parceira da ação, com o tema Condução Segura para Motociclistas.

Durante todo o evento foram realizadas abordagens educativas de rua pelos órgãos parceiros da campanha Cerol Mata com panfletagem, doação e instalação de cerca de 300 antenas corta pipa na via Chico Mendes.

O motoboy Alderclyr Paiva participou das atividades e falou da importância das ações para a segurança dos motoristas.

“Essas atividades são benéficas e vão orientar não só os condutores de moto, como todos os condutores para se tornarem melhores cidadãos no trânsito, consequentemente diminuindo acidentes e fatalidades do trânsito”, disse.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destaca que as instituições governamentais e não governamentais estão unidas em prol da ação Cerol Mata, que visa conscientizar a população quanto a proibição da comercialização e da utilização desses produtos.

“Hoje nossos fiscais estiveram nos estabelecimentos conscientizando a população com relação ao cumprimento tanto da lei municipal, quanto da lei estadual. Nosso objetivo é salvar vidas e o Procon está imbuído nesse processo, assegurando a defesa dos consumidores”, ressaltou.

A tenente-coronel Cristiane Soares, comandante do BPTran, explica que a campanha Cerol Mata tem a parceria de várias instituições que têm como foco principal os motociclistas.

“Estamos fazendo a entrega, instalando antenas corta pipa nas motocicletas, a partir da doação da Star Motos, e passando informações para os motociclistas de como que eles devem se comportar e qual a importância desse equipamento pra manter sua segurança na via”, enfatiza.

O representante da Star Motos, Marcos Aurélio afirma que a ação é de suma importância.

“Nós como iniciativa privada estamos preocupados não somente em vender motocicleta, mas também em educar, fazer com que esse condutor saiba utilizar as nossas vias públicas, respeitar toda nossa legislação, pra que possa ir e vir”.