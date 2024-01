Detento morre com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital do Juruá

O detento Ivan Souza da Silva, que estava no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, morreu nesse domingo, 14, no Hospital do Juruá, onde estava internado. A causa do óbito teria sido dengue hemorrágica.

De acordo com o diretor do presídio, Elves Barros, Ivan foi encaminhado ao hospital após uma crise de anemia. A família chegou a realizar uma campanha para conseguir doação de sangue para o detento, que não resistiu.

Nesta segunda-feira, 15, membros do Tribunal de Justiça fizeram uma visita ao presídio Manoel Neri. Não há informações sobre o motivo da ida da equipe do T.J ao local.