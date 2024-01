Defesa quer pedir liberdade ao acusado de ordenar morte de Gedeon

O advogado Wellinton da Silva, defensor do ex-secretário municipal de esportes de Plácido de Castro, Liomar de Jesus Mariano, “Mazinho”, um dos sete réus pelo assassinato do ex-prefeito Gedeon de Barros, vai impetrar com pedido de habeas Corpus solicitando a liberdade do cliente junto a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 31, pela reportagem da TV 5.

No pedido de habeas corpus, Silva deverá argumentar que Mazinho Mariano e Gedeon de Barros eram amigos, além de citar a colaboração do cliente nas investigações desde o início do processo. O advogado revela ainda que discorda das provas apresentadas contra Mazinho. “A defesa discorda, veementemente, seja pelo delegado de polícia, seja pela denúncia apresentada pelo Ministério Público”, diz.

Silva disse também que não concorda com a delação de um dos réus no processo, João Cavalcante, apontado como executor do crime. “Essa denúncia se apresenta como um conjunto de conversas diálogos, depoimentos frágies, sem harmonia com outros meios de provas”, comentou.

Relembre o caso

O ex-prefeito Gedeon Barros foi morto em 20 de maio de 2021, no estacionamento do pátio da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), no bairro Santo Inês, na Br-364, em Rio Branco.

A causa do assassinato seria uma dívida de Gedeon Barros no valor de R$ 130 mil.