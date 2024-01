Defensoria Pública do Acre passa a atender em duas unidades em Rio Branco

Para otimizar os serviços oferecidos à população, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), ampliou o atendimento e passará a atender em duas unidades no município de Rio Branco, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

A sede na Avenida Antônio da Rocha Viana passou por reestruturação e já está em pleno funcionamento. Já os atendimentos na nova unidade, localizada na Rua Fátima Maia nº 150, no bairro Jardim de Alah, começam a partir da próxima segunda-feira, 15.

No novo prédio serão atendidos casos da Vara de Execução Penal, Varas Criminais, Juizado Especial Cível e Criminal e Varas da Infância. A implementação da nova unidade da DPE, oportuniza a prestação de assistência jurídica e a promoção do acesso à justiça para população acreana.

“O atendimento na nova estrutura da Defensoria oferecerá maior acessibilidade e conforto para os nossos assistidos. Essa unidade beneficia diretamente toda a comunidade que necessita dos nossos serviços”, disse a defensora-geral do estado, Simone Santiago.

A defensora-geral afirmou ainda que a inauguração oficial do espaço será realizada no final do mês de janeiro.