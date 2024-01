De folga, Lula planta mudas de sumaúma no Palácio da Alvorada ao lado de Janja

O presidente Lula aproveitou a manhã de folga, neste sábado (20), para plantar mudas de samaúma no jardim do Palácio da Alvorada, residência oficial, em Brasília.

A árvore plantada pelo presidente é conhecida como a rainha da Amazônia. A planta — considerada uma árvore gigante — pode atingir até 70 metros de altura quando adulta.

O tronco, na sua base, pode chegar a 3 metros de diâmetro.

Usando um chapéu panamá para se proteger do forte sol que fez na capital nessa manhã, Lula trabalhou no jardim acompanhado pela primeira-dama Janja Silva, que usou o celular para fazer vídeos e registrar o momento. O presidente foi auxiliado pela equipe de jardinagem do Alvorada.

Tem sido raras as aparições do presidente na área externa do palácio em momento de descanso e lazer.

A movimentação chamou a atenção de turistas, que tentaram interagir com o presidente. Contudo, o petista se limitou a retribuir, de longe, os acenos que receberam.

Viagens

Lula chegou a Brasília na sexta-feira à noite (19), após dar início ao giro de viagens que ele pretende fazer pelo Brasil ainda no primeiro semestre de 2024 — já de olho nas eleições estaduais e municipais.

Na sexta, o petista participou de eventos em Recife (PE) e Fortaleza (CE). No dia anterior, ele esteve em Ipojuca (PE) e Salvador (BA).