CRM do Acre afirma que denunciou sete pessoas por registro falso nos últimos anos

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) divulgou na tarde desta sexta-feira, 26, informações sobre sua atuação em relação à tentativa de registros médicos mediante apresentação de documentos falsos. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã de hoje, resultado de uma investigação sobre um suspeito de praticar o crime.

Conforme o CRM, desde 2019, sete pessoas já foram denunciadas por tentativa de se registrar como médico de forma fraudulenta. O último caso, segundo a entidade, aconteceu em setembro do ano passado.

Leia a nota do CRM/AC

“Nota informativa*

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) tem o compromisso ético com a segurança do paciente e a boa aplicação da medicina. Seguindo com cautela e responsabilidade o Manual de Procedimento Administrativo, estamos dedicados a garantir que apenas profissionais habilitados e qualificados integrem nossa comunidade médica, assegurando assim a confiabilidade dos serviços médicos e a saúde de nossa população.

Desde 2019, o Conselho Regional de Medicina do Acre denunciou sete pessoas por tentativa de registro médico mediante apresentação de documentos com indícios de falsificação. Entre eles diplomas e certificados de revalidação. Todos os casos detectados pela autarquia federal são devidamente denunciados à Polícia Federal e Ministério Público Federal para as providências cabíveis.

Destacamos que, em um dos casos, ocorrido em 2019, um homem residente em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, foi preso em flagrante pela Polícia Federal na sede do CRM, após tentar dar entrada no registro profissional com um diploma de medicina de uma universidade em Montes Claros (MG), o qual apresentava indícios de falsificação.

O último caso denunciado pelo CRM-AC ocorreu em setembro do ano passado, quando um indivíduo de 37 anos, natural do Maranhão, tentou obter o registro também com a apresentação de um diploma médico falso.

O CRM-AC reitera seu compromisso com a integridade da profissão médica e colaborará integralmente com as autoridades competentes para coibir quaisquer práticas fraudulentas que possam comprometer a qualidade e a segurança dos serviços de saúde em nosso estado e no Brasil.

Diretoria CRM-AC