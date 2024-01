Criminosos em moto passam atirando contra casa e ferem adolescente com dois tiros

Por Davi Sahid

Um adolescente de 15 anos, foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira, 18, na área de um residência situada na Travessa do Sol, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o adolescente estava jogando vídeo game na varanda da casa juntamente com mais dois amigos, quando criminosos chegaram em uma motocicleta, de cor preta, e em posse de uma arma de fogo efetuaram vários tiros na direção dos adolescentes. O rapaz de 15 anos foi atingido com dois projeteis na região do peito e no braço esquerdo. Os amigos da vítima saíram ilesos durante o ataque. Os criminosos em seguida fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminharam o adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do perito criminalística e em seguida, colheram as informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

A Polícia informou a reportagem que os adolescentes não pertence a organização criminosa, e que os autores do crime fizeram o ataque contra inocentes.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Esquipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).