Criminosos armado invadem farmácia, rendem funcionários e roubam todo dinheiro do caixa

Por Davi Sahid

Uma ação rápida dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou não apreensão de um adolescente de 13 anos, noite desta quinta-feira, 18, pelo crime de roubo na farmácia Drogasil. A apreensão aconteceu na rua Quintino Bocaiúva no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o adolescente e um outro criminoso não identificado, chegaram a pé em frente da farmácia Drogasil situada na avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, entraram e em posse de uma arma de fogo, escopeta, anunciaram o assalto, renderam os funcionários e subtraíram todo dinheiro do caixa, um valor de R$ 1.509 reais.

Após a ação os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Policiais Militares foram acionados, colheram às imagens da câmera de segurança e características dos autores do crime, entre elas, uma característica de uma tatuagem de cifrão no rosto do adolescente de 13 anos, em seguida fizeram patrulhamento na região e conseguiram localizar o menor em via pública na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Na abordagem o adolescente confessou que roubou a farmácia com seu comparsa, e disse que ele levou a arma de fogo usada no crime e o dinheiro subtraído do caixa.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão e o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia e reconheceram o menor como sendo um dos autores do roubo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

VEJA O VÍDEO: