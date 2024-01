Criminoso em motocicleta passa atirando e fere duas pessoas a tiros em frente de distribuidora

Por Davi Sahid

Adelceinei Ferreira da Silva, de 47 anos e Osmar Souza se Oliveira, 58 anos, foram vítimas de tentativa de homicídio após serem feridos a tiros na tarde deste domingo, 14, no Ramal da Judia no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Adelceinei e Osmar estavam na frente de uma distribuidora de bebidas, quando um criminoso não identificado se aproximou em uma motocicleta modelo Honda Start, de cor preta, e em posse de uma pistola efetuou vários tiros na direção das vítimas. Adelceinei foi ferido com três tiros na região do fêmur de raspão, perna com fratura e na região pubiana. Já Osmar foi atingido com um projetil no queixo, com entrada e saída, vindo a fraturar o maxilar. Após a ação o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado foram enviadas. Os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e em seguida encaminharam Adelceinei e Ormar ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável, podendo o quadro clínico de Adelceinei se agravar.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito criminalística, em seguida colheram as características da motocicleta e do autor da dupla tentativa de homicídio e fizeram patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, mas ele não foi encontrado.

A Polícia informou a reportagem que as duas vítimas são inocentes e não são membros de organização criminosa.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Esquipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).