Criança de 6 anos morre após ser arrastada por enchente na Grande São Paulo

Subiu para dois o número de mortos após as fortes chuvas registradas em São Paulo. Uma criança de 6 anos que havia sido levada pela água durante uma enchente em Juquitiba, na Região Metropolitana do estado, foi encontrada morta no começo da tarde de hoje (13).

Segundo informações da Defesa Civil, o menino chamado Heitor chegou a ser socorrido pela Polícia Militar ao Pronto Socorro de Juquitiba, mas não resistiu. A criança havia sido levada pela força da água após o carro em que estava, na Estrada das Marrecas, ficar preso em uma enchente na madrugada de hoje. O corpo da criança foi encontrado na mesma estrada.

Em São Bernardo do Campo um homem de 48 anos morreu após um deslizamento de terra atingir o quarto de sua casa, onde ele dormia, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no fim da noite de sexta-feira (12).

Equipes da Defesa Civil do estado fizeram a interdição total da residência. Na manhã de hoje, um outro imóvel situado nas proximidades foi interditado após nova avaliação das equipes.

De acordo com a prefeitura de São Bernardo, a cidade registrou volume médio de chuva de 130 milímetros desde a noite de sexta. A previsão inicial era de apenas 35 milímetros.

Na capital paulista, dois carros foram levados pela enxurrada também na madrugada deste sábado na região de Parelheiros, no extremo sul da cidade. De acordo com os Bombeiros, uma das vítimas foi retirada em segurança, porém o outro veículo que teria sido levado na rua José Roschel Rodrigues, e que tinha um ocupante, ainda não foi localizado. Equipes fazem buscas no local para localizar o carro.